Andrea Bocelli incontra Chico Forti in carcere, il messaggio sui social (Di venerdì 11 febbraio 2022) Andrea Bocelli incontra Chico Forti in carcere. Il tenore, insieme alla moglie Veronica Berti, si è recato presso il carcere Dade Correctional Institute di Florida City per celebrare il 63° compleanno – che ricorreva l’8 febbraio 2022 – del velista italiano attualmente detenuto. Il caso Chico Forti Chico Forti è stato condannato per omicidio nel 2000 a seguito dell’assassinio di Dale Pike, avvenuta il 15 febbraio 1998 a Miami, in località Sewer Beach. Dal giorno della sua condanna, Forti ha sempre gridato alla sua innocenza parlando di errore giudiziario. Dall’Italia tantissime forze politiche hanno seguito il caso, e nel 2020 il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)in. Il tenore, insieme alla moglie Veronica Berti, si è recato presso ilDade Correctional Institute di Florida City per celebrare il 63° compleanno – che ricorreva l’8 febbraio 2022 – del velista italiano attualmente detenuto. Il casoè stato condannato per omicidio nel 2000 a seguito dell’assassinio di Dale Pike, avvenuta il 15 febbraio 1998 a Miami, in località Sewer Beach. Dal giorno della sua condanna,ha sempre gridato alla sua innocenza parlando di errore giudiziario. Dall’Italia tantissime forze politiche hanno seguito il caso, e nel 2020 il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato ...

Advertising

ElanmatiJ : Andrea Bocelli - Con Te Partiro - ElanmatiJ : ANDREA BOCELLI - Andrea Bocelli - vivo per lei - MgabriellaElle : RT @forti_chico: #10febbraio Andrea e Veronica BOCELLI, dopo la visita in carcere a Chico, scrivono un pensiero per lui Leggi qui ?? https… - ElanmatiJ : Andrea Bocelli & Sarah Brightman - Por Ti Volare - marielladidi : RT @forti_chico: #10febbraio Andrea e Veronica Bocelli hanno incontrato Chico Forti nel penitenziario degli Stati Uniti, dove è detenuto d… -