A1 Diramazione Roma Nord, chiusure notturne Fiano Romano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Sulla Diramazione Roma Nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione di un portale segnaletico, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22.00 di lunedì 14 alle 6.00 di martedì 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma. Contestualmente, sarà chiuso anche lo svincolo esterno di entrata dalla rotatoria Via Variante Tiberina, in direzione di Roma e della A1 Milano-Napoli e in entrata dalla SS4 Dir. verso Roma e A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utiizzare lo svincolo di Castelnuovo di Porto. Sarà chiusa contestualmente anche l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022)– Sulladella A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione di un portale segnaletico, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22.00 di lunedì 14 alle 6.00 di martedì 15 febbraio, sarà chiusa la stazione dino, in uscita per chi proviene da. Contestualmente, sarà chiuso anche lo svincolo esterno di entrata dalla rotatoria Via Variante Tiberina, in direzione die della A1 Milano-Napoli e in entrata dalla SS4 Dir. versoe A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utiizzare lo svincolo di Castelnuovo di Porto. Sarà chiusa contestualmente anche l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e ...

