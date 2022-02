Vergogna nazionale | baggianate Formigli a valanga contro Draghi e Speranza | l' agghiacciante storia di Ginevra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) "A due anni dalla pandemia, vogliamo iniziare con questo ricordo: una bambina di due anni,, morta di Covid". Presenta così Corradola puntata di giovedì 10 febbraio di PiazzaPulita. Il conduttore di La7 manda infatti in onda le immagini del funerale della piccola e poi quello che lui definisce "una". Sì, perché nell'ospedale di Catanzaroè entrata dopo due ore da quando si è presentata. "Non ci sono le ambulanze, i medici e le strutture - commenta ancora-, ma a Catanzaro non c'era nemmeno la terapia intensiva per i bambini. Ricordate le parole dei politici?, nessuno ha fatto nulla". Insomma, le promesse non sono state mantenute. "Per i bambini che hanno bisogno di cure speciali, ci sono ...