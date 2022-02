Vaccini | l' Aifa | «Non ci sarà la quarta dose | si andrà verso un richiamo annuale»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Covid come influenza? Il quarto vaccino, «nonunama un, speriamo» e «dovremo fraternizzare anche quello». Così Magrini,...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - istsupsan : ??Presentati oggi i dati del Rapporto @Aifa_ufficiale sulla sicurezza dei #vaccini #COVID19 Su 100.000 somministraz… - GiovaQuez : Rapporto annuale Aifa sulla vaccini anti Covid. Su 108,5 milioni di somministrazioni gli eventi gravi sono lo 0,02%… - SobreroStefani1 : RT @LiberaInformaz: AIFA INIZIA A CEDERE E AMMETTE:«ECCESSO RISCHI DI MIOCARDITI SOTTO I 40 ANNI» I dati sinora nascosti agli italiani sono… - domitillalovato : RT @icebergfinanza: Aifa sui vaccini anti Covid: «No alla quarta dose, meglio un richiamo annuale» Quinta sesta settima ottava ...Auguri… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Aifa

È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Agenzia italiana del farmaco () sulla sicurezza deicontro Sars - cov - 2 . Il documento, che riporta le segnalazioni di reazioni avverse ...... quindi Novavax sarà presto un'opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi', dice ancora Magrini, commentando i dati del rapporto suipresentato ieri. 'Mentre ...La comunità scientifica, “ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque”. Il presidente dell’Aifa ha poi parlato nel nuovo vaccino Novavax “è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di ...Covid come influenza? Il quarto vaccino, «non sarà una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale» e «dovremo fraternizzare anche quello». Così ...