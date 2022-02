Una vita anticipazioni: per Bellita la fine di un incubo, Lolita non sa nulla della sua malattia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come andrà a finire la storia d’amore tra Antonito e Lolita, lei riuscirà a perdonarlo per tutto quello che è successo nell’ultimo periodo e per il tradimento? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 11 febbraio 2022. Come avrete capito, la malattia di Lolita è davvero molto grave tanto che i medici non hanno trovato nessuna cura e hanno deciso di dimetterla. I familiari di Lolita sanno delle gravi condizioni di salute ma, visto che i medici sono pessimisti, hanno preferito non dirle nulla, per provocarle un grande dispiacere. Lolita quindi non sa che le potrebbe restare ben poco da vivere anche se Antonito a quanto pare, nonostante tutto, ha deciso di lottare ed è per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come andrà a finire la storia d’amore tra Antonito e, lei riuscirà a perdonarlo per tutto quello che è successo nell’ultimo periodo e per il tradimento? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la tramapuntata di domani 11 febbraio 2022. Come avrete capito, ladiè davvero molto grave tanto che i medici non hanno trovato nessuna cura e hanno deciso di dimetterla. I familiari disanno delle gravi condizioni di salute ma, visto che i medici sono pessimisti, hanno preferito non dirle, per provocarle un grande dispiacere.quindi non sa che le potrebbe restare ben poco da vivere anche se Antonito a quanto pare, nonostante tutto, ha deciso di lottare ed è per ...

Advertising

caritas_milano : Ieri Tommaso, il nostro Social Media Manager, è morto in un incidente stradale. Oggi vogliamo ricordarlo solare e… - LucaBizzarri : Una vita di sacrifici, di attese, di delusioni. Poi ti svegli una mattina e capisci dì avercela fatta. - WeAreTennisITA : ?? 'Non ho più energie per continuare a combattere, il dolore al ginocchio è troppo forte, ora devo pensare a come g… - Marisa73354936 : @GiorgiaMeloni cervelli spappolati dalle ideologie rosse ormai sono come i fascisti una minoranza ignorante che per… - IndiaMele : RT @LNDC_NAZIONALE: #Valenzano (BA) – Ernesto cerca famiglia. Questo dolce e simpatico #bulldog francese è finito in #canile per problemi l… -