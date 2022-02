Ucraina: Mosca evacua staff non essenziale dall'ambasciata a Kiev (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo ha annunciato il ministro degli esteri Lavrov che bolla come 'speculazioni' l'idea che la Russia stia pianificando un colpo di stato in Ucraina. Il premier britannico non esclude ulteriore sostegno ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo ha annunciato il ministro degli esteri Lavrov che bolla come 'speculazioni' l'idea che la Russia stia pianificando un colpo di stato in. Il premier britannico non esclude ulteriore sostegno ...

