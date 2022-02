Spread Btp - Bund chiude a 160 punti | rendimento all' 1 | 887%

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tensione in Europa sui titolo di Stato dopo il dato dell'inflazione Usa e l'impennata dei rendimenti dei Treasury a 10 anni. Lotra Btp econclude la seduta in rialzo a 160, rispetto ...

Agenzia_Ansa : Rialzo dell'inflazione anche negli Usa, +7,5%. Spread tra Btp e Bund ai massimi da 9 mesi #ANSA… - petergomezblog : In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei. Btp italiano 1,86%, lo spread supera i 160 punti…

Tensione in Europa sui titolo di Stato dopo il dato dell'inflazione Usa e l'impennata dei rendimenti dei Treasury a 10 anni. Lotrae Bund conclude la seduta in rialzo a 160 punti, rispetto ai 155 punti dell'avvio di seduta ed i 154 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è salito all'1,887%, ...Lo- Bund ha continuato la sua corsa al rialzo e ha chiuso in rally del 3,04%, fermandosi a 159,4 punti base. Forti vendite suiche hanno visto il rendimento del decennale volare del 6,...A salire sono anche i rendimenti in campo nazionale con il Btp oltre l'1,9% e lo spread che è ritornato oltre quota 162 punti. Sul fronte delle materie prime è in netto rialzo il petrolio (+1,71% a 91 ...Enel zavorrato dal sell-off sui BTP. In rally lo Spread A dispetto della conclusione positiva del Ftse Mib, Enel è tornato a perdere terreno oggi, confermando una debolezza di fondo che lo accompagna ...