Shetland torna in onda su Giallo dal 10 febbraio | dalla prima stagione | aspettando la sesta

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022)insudal 10, con una programmazione inserata che riparte, per un rewatch in piena regolalaparte ancora inedita.è la serie poliziesca inglese basata sui romanzi di Ann Cleeves, adattata per il piccolo schermo da David Kane, che porta in scena le indagini dell’ispettore Jimmy Perez (interpretato da Douglas Henshall) e della sua squadra, chiamati ad indagare sui crimini che insospettabilmente maturano nella comunità insulare delle Isoleha debuttato nel 2013 su BBC One nel Regno Unito ed è arrivata solo nel 2018 in Italia, in ...