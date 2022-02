“Se Conte e Di Maio trovano un’intesa diventano una potenza”. Parla il sociologo De Masi: “Due leader diversi, si completano” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Conte e Di Maio devono trovare un’intesa, se vanno d’accordo “sono una potenza”. E il M5S deve rivendicare la riforma che introduce la tutela dell’ambiente come un principio costituzionale. Il sociologo Domenico De Masi Parla del momento, difficile, dei pentastellati. Grillo a Roma (leggi l’articolo) dopo le tensioni tra Conte e Di Maio e le beghe legali. Cosa serve per evitare la rottura? “Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando una tenuta importante e quasi imprevedibile. È piombato dal 32 al 16 per cento durante il primo governo Conte. Poi dall’ottobre del 2019 è rimasto con quello zoccolo duro, che non sembra essere scalfito dai singoli accadimenti. È un Movimento molto diverso rispetto a come viene descritto dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022)e Didevono trovare, se vanno d’accordo “sono una”. E il M5S deve rivendicare la riforma che introduce la tutela dell’ambiente come un principio costituzionale. IlDomenico Dedel momento, difficile, dei pentastellati. Grillo a Roma (leggi l’articolo) dopo le tensioni trae Die le beghe legali. Cosa serve per evitare la rottura? “Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando una tenuta importante e quasi imprevedibile. È piombato dal 32 al 16 per cento durante il primo governo. Poi dall’ottobre del 2019 è rimasto con quello zoccolo duro, che non sembra essere scalfito dai singoli accadimenti. È un Movimento molto diverso rispetto a come viene descritto dai ...

