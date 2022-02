Roma, 24enne accoltellato in strada durante una rissa: è grave (Di giovedì 10 febbraio 2022) Scene di ordinario degrado a Roma, dove una discussione si è rapidamente trasformata in una rissa. E nelle mani di qualcuno è spuntato un coltello, che ha colpito un giovane di 24 anni, ferito più volte. Leggi anche: Omicidio Rega, americano bendato, le chat choc tra i Carabinieri: «Fategli fare la fine di Cucchi». L’Arma annuncia provvedimenti 24enne accoltellato e lasciato in una pozza di sangue E’ successo ieri sera in piazza Indipendenza, intorno alle ore 19:30, a poca distanza dalla stazione Termini. La discussione è nata da un gruppo di ragazzi stranieri: ad un tratto uno di loro ha estratto un coltello e ha accoltellato un 24enne libico, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. I passanti, sentendo le urla, si sono avvicinati e hanno visto l’uomo riverso a terra. Capendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Scene di ordinario degrado a, dove una discussione si è rapidamente trasformata in una. E nelle mani di qualcuno è spuntato un coltello, che ha colpito un giovane di 24 anni, ferito più volte. Leggi anche: Omicidio Rega, americano bendato, le chat choc tra i Carabinieri: «Fategli fare la fine di Cucchi». L’Arma annuncia provvedimentie lasciato in una pozza di sangue E’ successo ieri sera in piazza Indipendenza, intorno alle ore 19:30, a poca distanza dalla stazione Termini. La discussione è nata da un gruppo di ragazzi stranieri: ad un tratto uno di loro ha estratto un coltello e haunlibico, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. I passanti, sentendo le urla, si sono avvicinati e hanno visto l’uomo riverso a terra. Capendo ...

