Riaprono le discoteche! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il settore dei locali notturni è stato uno dei settori maggiormente penalizzati dalla pandemia. Per loro le restrizioni e la chiusura prolungate è stata un grosso colpo. Dal 10 febbraio le regole cambieranno. Potranno infatti riaprire le discoteche. Per entrare bisognerà essere in possesso del Super Green pass. Accesso consentito quindi solamente a vaccinati o guariti dal covid. Nel caso il locale sia al chiuso, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Nessun obbligo di mascherina per i locali da ballo all'aperto e che si trovano in zona bianca.

