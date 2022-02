PSG, Paredes: «Difficile ambientarsi per Messi, ma è tornerà sicuramente ai suoi livelli» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il centrocampista del PSG Paredes ha parlato della situazione a Parigi di Messi Leandro Paredes, centrocampista del PSG, ai canali ufficiali del club parigino ha parlato dell’ambientamento di Lionel Messi in Francia. LE PAROLE – «Anche per un calciatore come Messi, che è il migliore al mondo, è Difficile arrivare in un nuovo club e avere successo subito al 100%. Non è facile abituarsi a un nuovo Paese, a una nuova squadra, a nuovi compagni dopo una permanenza così lunga nella stessa squadra. Ma stiamo parlando di Leo: cambierà sicuramente la situazione e tornerà al suo livello migliore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il centrocampista del PSGha parlato della situazione a Parigi diLeandro, centrocampista del PSG, ai canali ufficiali del club parigino ha parlato dell’ambientamento di Lionelin Francia. LE PAROLE – «Anche per un calciatore come, che è il migliore al mondo, èarrivare in un nuovo club e avere successo subito al 100%. Non è facile abituarsi a un nuovo Paese, a una nuova squadra, a nuovi compagni dopo una permanenza così lunga nella stessa squadra. Ma stiamo parlando di Leo: cambieràla situazione eal suo livello migliore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

