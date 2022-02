Pnrr sanità | 18 immobili passano da Comune Roma a Regione Lazio

(Di giovedì 10 febbraio 2022)– Diciottidel Campidoglio messi a disposizione dellaper accogliere Ospedali di comunità, Case di comunità e Centrali operative con l’obiettivo di potenziare i presidi sanitari sul territorio nell’ambito del. L’Assemblea capitolina ha approvato con 25 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario la delibera presentata dalla Giunta per il trasferimento in proprietà delle strutture, facenti parte del patrimonio indisponibile diCapitale, alle Asl1,2 e3. A illustrare il provvedimento all’Aula è stato l’assessore capitolino al Patrimonio, Tobia Zevi: “Il piano dellaprevede 60 strutture, alcune nuove e altre già esistenti, che ...

"Oggi in sesta commissione sanità si è tenuta l'audizione in merito al piano sanitario siracusano da attuare con i fondi PNRR". Lo comunica Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d'Italia, che spiega: "Il direttore ..."