Pechino 2022, snowboardcross maschile: Grondin miglior tempo di qualificazione, Visintin sesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Eliot Grondin chiude al comando le qualificazioni della gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il canadese chiude con il tempo di 1:16.29, precedendo tre austriaci: Julian Lueftner (1:17.00), Jakob Dusek (1:17.05) e Alessandro Haemmerle (1:17.24). Sarò testa di serie numero sei Omar Visintin, il migliore degli azzurri con il tempo di 1:17.68. Nona posizione per Lorenzo Sommariva (1:17.98), mentre sono dovuti passare per la seconda run gli altri due italiani. Tommaso Leoni ha chiuso 19esimo in 1:18.13, mentre Filippo Ferrari è caduto in avvio terminando 31esimo (1:24.77). La speranza è che Ferrari possa recuperare dal brutto colpo ricevuto in vista della fase finale, in programma dalle ore 7.00 italiane.

