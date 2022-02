Paolo Barelli: “Solidarietà a Federica Pellegrini per gli insulti, punire i colpevoli” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Spero vivamente che gli autori dei cartelloni offensivi apparsi sul lungomare di Jesolo vengano individuati e puniti“. Con queste paroole il presidente della Federnuoto Paolo Barelli esprime “Solidarietà” a Federica Pellegrini e “comprensione e condivisione” per quanto accaduto a Jesolo. Un episodio (un cartello offensivo e sessista rivolto alla campionessa) che la Divina ha denunciato attraverso i suoi canali social. E ancora: “Quanto avvenuto è un atto premeditato, un gesto di grande inciviltà e totale mancanza di rispetto nei confronti di una persona, prima che di una campionessa di nuoto, da sempre esempio per stile di vita, abnegazione, correttezza e temperamento. Ringrazio l’amministrazione di Jesolo che ha subito provveduto a rimuovere i cartelloni, restituendo dignità al tratto di lungomare ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Spero vivamente che gli autori dei cartelloni offensivi apparsi sul lungomare di Jesolo vengano individuati e puniti“. Con queste paroole il presidente della Federnuotoesprime “” ae “comprensione e condivisione” per quanto accaduto a Jesolo. Un episodio (un cartello offensivo e sessista rivolto alla campionessa) che la Divina ha denunciato attraverso i suoi canali social. E ancora: “Quanto avvenuto è un atto premeditato, un gesto di grande inciviltà e totale mancanza di rispetto nei confronti di una persona, prima che di una campionessa di nuoto, da sempre esempio per stile di vita, abnegazione, correttezza e temperamento. Ringrazio l’amministrazione di Jesolo che ha subito provveduto a rimuovere i cartelloni, restituendo dignità al tratto di lungomare ...

Advertising

sportface2016 : #Barelli esprime 'solidarietà' a Federica #Pellegrini: 'Punire i colpevoli' - napolista : I Mondiali piazzati un mese prima degli Europei: anche il nuoto ha i suoi Ceferin e Infantino in lotta Clamoroso s… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Barelli #fina #Len L’Europa perduta e i rapporti futuri con Len e Fina: chi dif… - Nuotomania : DA - corsia4it : Dopo 10 anni, Paolo Barelli non si ricandida per la presidenza della LEN. In una nota su Federnuoto le motivazioni… -