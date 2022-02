Nel passaparolaccia di Belen anche Selvaggia Lucarelli? “Mi ha fatto soffrire tantissimo”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima puntata scoppiettante de Le Iene perRodriguez che insieme a Teo Mammuccari si è prestata al gioco del. Per chi non lo sapesse, il protagonista del gioco, viene chiamato a dire la sua su alcune persone che hannoparte della sua vita. Il pubblico a casa però non sa nello specifico di chi sta parlando, ci sono infatti una decina di “amici/nemici” chiamati in ballo e solo il conduttore e chi gioca, sa di chi si sta parlando. Ovviamente, con alcuni riferimenti, è facile capire se si sta bene attenti,in base alle risposte che vengono date. E’ il caso ad esempio delle risposte che la Rodriguez sembra aver dato su una persona con la quale ha un pessimo rapporto. Parliamo di. Il riferimento dialla giornalista ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel passaparolaccia

... lei si è dilettata sul palco dello show d'assalto di Canale5 , prestandosi al gioco del "" durante il quale ha parlato di alcune persone che,bene emale, hanno fatto parte ...Belen Rodriguez ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella grande famiglia de Le Iene ecorso della sua puntata d'esordio si è cimentatagioco deldurante il quale la showgirl argentina è stata chiamata a dire tutta la verità su alcuni personaggi della sua vita. Belen Rodriguez e i suoi commenti su Selvaggia ...Prima puntata scoppiettante de Le Iene per Belen Rodriguez che insieme a Teo Mammuccari si è prestata al gioco del Passaparolaccia. Per chi non lo sapesse, il protagonista del gioco, viene chiamato a ...Un debutto scoppiettante per la showgirl che non ha risparmiato con le sue frecciatine nel gioco Passaparolaccia nessuno. Belen ha parlato di Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, ...