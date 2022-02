Napoli-Inter | Politano | “Partita che ci dirà tanto per Scudetto | inizia ciclo difficile”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Matteoha parlato a Radio Kiss Kiss a pochi giorni da, big match e scontro al vertice del prossimo turno di Serie A. L’attaccante dei partenopei, grande ex avendo vestito il nerazzurro dal 2018 al 2020, presenta così ladel “Maradona”: “Ci giochiamoanche per lo, servirà una grandissima prova davanti al nostro pubblico e ci stiamo allenando con grande intensità per questo, siamo sereni – ha spiegato – Veniamo da un buon momento, c’è un bel clima in squadra e vogliamo continuare così su questa strada.”spiega anche l’emozione di vestire la maglia del: “C’è grande amore da parte della gente e questo ti riempie di carica e orgoglio, vogliamo ricambiare raggiungendo traguardi importanti e una ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - sportface2016 : +++Plusvalenze, Gdf acquisisce documenti dalla Covisoc: 62 operazioni sospette che riguardano giovani giocatori di… - SkySport : #SkyCampoAperto Sabato Napoli-Inter chi vince? ? Campo Aperto Tribuna Stampa Alle 19.30 Su Sky Sport 24 #SkySport - infoitsport : Inter, ballottaggio Lautaro-Sanchez contro il Napoli: Inzaghi potrebbe puntare a sorpresa sul cileno - alessiomagno1 : E ce l’aveva l’interista tra le mani!!! E quel bastardo di mio cugino steso sul gradone a ridere a crepapelle! Beh,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

L'azzurro, ex di turno, carica l'ambiente "Ci aspetta una grande partita"- "Contro l'ci giochiamo tanto: servirà un grandissimo". Così l'ex di turno, Matteo Politano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, a due giorni dal big match del "Maradona" fra la ...... è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del. Ecco ...Napoli - Inter in programma sabato alle 18 sarà arbitrata da Doveri di Roma. Dopo il derby di andata finito 1 a 1 e la finale di Supercoppa Italiana, vinta 2 a 1 contro la Juventus, l'Inter torna ad ...L'azzurro, ex di turno, carica l'ambiente "Ci aspetta una grande partita" NAPOLI (ITALPRESS) - "Contro l'Inter ci giochiamo tanto: servirà un grandissimo Napoli". Così l'ex di turno, Matteo ...