Muore la prima transgender di Vite al limite: aveva 30 anni, si sarebbe suicidata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un altro dramma colpisce uno degli show televisivi statunitensi con maggior seguito ovvero 'My 600-lb Life', conosciuto in Italia con il titolo di 'Vite al limite', il reality (in onda su Real Time) che segue le vite di persone con gravissimi problemi di peso, mentre cercando di cambiare le loro vite. All'interno del programma durante la settima stagione (girata nel 2019) aveva fatto comparsa il primo transgender con gravi problemi relativi al peso, Destinee Lashaee, che aveva raccontato della sua quotidiana battaglia contro l'obesità e la depressione. Secondo alcune indiscrezioni Destinee si sarebbe tolta la vita all'età di appena 30 anni.

