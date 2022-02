MotoGP, il motore resta il punto debole per Yamaha. Brutte notizie per Quartararo e Morbidelli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dall’11 al 13 febbraio il nuovo circuito di Mandalika (Indonesia) sarà teatro dei test di MotoGP, importanti per definire le linee guida di sviluppo per tecnici e piloti. Ci si proietta a queste prove con tanti punti di domanda circa il rendimento delle moto e la constatazione è che la Yamaha, con il campione del mondo Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, dovrà lavorare non poco. Nei primi test tenutesi a Sepang (Malesia), infatti, i piloti hanno dovuto fare i conti con le criticità legate al motore, che resta il vero punto debole della M1. A confermare ciò, in un’intervista a corsedimoto.com (Gazzetta dello Sport), è stato il capotecnico di Quartararo, Diego Gubellini. “Sicuramente il motore è il nostro ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dall’11 al 13 febbraio il nuovo circuito di Mandalika (Indonesia) sarà teatro dei test di, importanti per definire le linee guida di sviluppo per tecnici e piloti. Ci si proietta a queste prove con tanti punti di domanda circa il rendimento delle moto e la constatazione è che la, con il campione del mondo Fabioe Franco, dovrà lavorare non poco. Nei primi test tenutesi a Sepang (Malesia), infatti, i piloti hanno dovuto fare i conti con le criticità legate al, cheil verodella M1. A confermare ciò, in un’intervista a corsedimoto.com (Gazzetta dello Sport), è stato il capotecnico di, Diego Gubellini. “Sicuramente ilè il nostro ...

