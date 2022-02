MotoGP | Francesco Bagnaia verso i test di Mandalika | “Il problema principale sarà il caldo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) A meno di un mese dal round inaugurale della nuova stagione del Motomondiale, domani comincia al’ultima tre-giorni dicollettivi ufficiali dellaprima del Gran Premio del Qatar 2022 in programma dal 4 al 6 marzo sulla pista di Losail. Per la top class si tratta di un debutto assoluto in Indonesia sul tracciato che ospiterà il secondo GP del campionato (18-20 marzo) e che a fine 2021 è stato teatro dell’ultimo e decisivo atto del Mondiale Superbike, in cui il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu si è laureato campione interrompendo il lungo dominio di Jonathan Rea e della Kawasaki. “L’esperienza della Superbike si rivelerà molto utile. Parlando strettamente di noi ducatisti la nuova aerodinamica ci aiuterà molto. Mi aspetto una pista abbastanza neutra per tutte le moto, vedendo il layout mi sembra buona per noi, ...