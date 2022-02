“LOL: chi ride è fuori”, ecco il trailer della seconda stagione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser dello show, che vede tra i protagonisti di questa edizione anche Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo e Maccio Capatonda. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser dello show, che vede tra i protagonisti di questa edizione anche Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo e Maccio Capatonda. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

chiiiccothinkme : RT @lastregaamelie: Dal 24 Febbraio. LOL: Chi ride è fuori. Sto già ridendo. - franagioia : RT @stellax00: si ok però vorrei capire a chi piacerebbe uscire con qualcuno la prima volta e vedere il durello del tipo,a me no lol #uomin… - RedCapes_it : LOL: Chi ride è fuori – Prime Video svela il trailer ufficiale della seconda stagione - stellax00 : si ok però vorrei capire a chi piacerebbe uscire con qualcuno la prima volta e vedere il durello del tipo,a me no l… - infoitcultura : “LOL: chi ride è fuori”, ecco il trailer della seconda stagione -