Le nuove date di Tananai a Roma e Milano, biglietti in prevendita (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono state annunciate le nuove date di Tananai a Roma e Milano nel 2022. Al via la prevendita dei biglietti per assistere ai due spettacoli. Il cantante, ultimo al Festival di Sanremo, si fa apprezzare sempre di più dal pubblico al punto che i due live attesi a marzo si spostano a maggio e vengono rimandati in location più ampie per consentire ai fan di acquistare nuovi biglietti. Tananai dunque non sarà il 28 marzo ai Magazzini Generali ma il 16 maggio al Fabrique di Milano. La data di Roma non si terrà il 24 marzo a Largo Venue ma il 18 maggio all'Atlantico Live. Sold out anche LP 7" /45 giri di Sesso Occasione e Comincia Tu, rispettivamente l'inedito presentato al Festival e la cover di ...

