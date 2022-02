Kyma | quasi 1400 multe scattate dai dispositivi di sicurezza Arriveranno telecamere per gli ingegnerizzati

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 10 febbraio 2022) All’indomani dell’accordo di programma firmato dalla Regione Puglia con le forze dell’ordine e gli organi tecnici ambientali, che sancisce nuove risorse per il contrasto alle attività illecite in materia di gestione di rifiuti, arriva la notizia delle1.400da foto e videotrappole diAmbiente. Iper il controllo del territorio comunale di Taranto, circa 60, rappresentano un presidio diche, di fatto, ha creato benefici anche in termini numerici. E non si tratta solo delle sanzioni notificate, in collaborazione con la Polizia Locale, che ammontano a circa 130mila euro, di cui «circa il 40% è stato già pagato» fa sapere il presidente diAmbiente Giampiero Mancarelli «a nostro avviso questo sta influendo anche sui dati ...