Incendio in una palazzina a Calolziocorte, tre giovani in salvo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le fiamme sono divampate in un alloggio di Calolziocorte all’alba al secondo piano di un edificio in periferia sul confine tra Lecco e Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le fiamme sono divampate in un alloggio diall’alba al secondo piano di un edificio in periferia sul confine tra Lecco e Bergamo.

Advertising

news_rimini : Incendio in via Marecchiese. negozio danneggiato, evacuata una persona - qn_giorno : Calolziocorte, incendio in una palazzina: tre sfollati - gmerigo : RT @_umbertomassa: 2)allo stesso modo, le prime persecuzioni ed esodi furono sulla pelle degli sloveni ad opera dell'élite fascista. Che vi… - webecodibergamo : Incendio in una palazzina a Calolziocorte, tre giovani in salvo - SkyTG24 : Incendio in una palazzina in provincia di Lecco, giovani in salvo -