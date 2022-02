In Francia le calciatrici potranno giocare con il velo (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Il diritto delle ragazze a portare il velo sui campi da calcio ribadito dalla ministra alle Pari Opportunità, Elisabeth Moreno, ha scatenato accese reazioni polemiche nei ranghi dell'estrema destra di Eric Zemmour e della destra tradizionalista di les Republicains (LR). "In numerosi Paesi delle donne lottano per praticare uno sport liberamente. In Francia il governo vorrebbe far passare il velo islamico per una libertà. Negli stadi come per le strade, lo vieterò!" ha reagito con veemenza su Twitter il candidato di estrema destra Eric Zemmour. Una reazione prevedibile quella del polemista che ha incentrato parte della sua campagna elettorale per le presidenziali del 10 aprile sul pericolo dell'islamizzazione della Francia. Stesso suono di campana dall'esponente LR Eric Ciotti, consigliere della candidata della ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Il diritto delle ragazze a portare ilsui campi da calcio ribadito dalla ministra alle Pari Opportunità, Elisabeth Moreno, ha scatenato accese reazioni polemiche nei ranghi dell'estrema destra di Eric Zemmour e della destra tradizionalista di les Republicains (LR). "In numerosi Paesi delle donne lottano per praticare uno sport liberamente. Inil governo vorrebbe far passare ilislamico per una libertà. Negli stadi come per le strade, lo vieterò!" ha reagito con veemenza su Twitter il candidato di estrema destra Eric Zemmour. Una reazione prevedibile quella del polemista che ha incentrato parte della sua campagna elettorale per le presidenziali del 10 aprile sul pericolo dell'islamizzazione della. Stesso suono di campana dall'esponente LR Eric Ciotti, consigliere della candidata della ...

Advertising

Agenzia_Italia : In #Francia le calciatrici potranno giocare con il velo - 85AleFrau : In Francia le calciatrici potranno giocare con il velo - VittorioCurro : RT @GiulioTerzi: Francia,vietata la manifestazione delle calciatrici con velo islamico - GiulioTerzi : Francia,vietata la manifestazione delle calciatrici con velo islamico - francobaietti : Non siamo In Italia ma In Francia . se fossimo in italia ci sarebbe stato un Dibattito mondiale. -

Ultime Notizie dalla rete : Francia calciatrici Francia: vietata manifestazione calciatrici con velo islamico Un collettivo di calciatrici che rivendicano l'uso del velo islamico durante le partite ha deciso di ricorrere contro ...dal momento che il tema del velo islamico è molto sentito in Francia: "si teme - ...

Le 'hijabeuses' vogliono giocare a calcio con il velo Un gruppo calciatrici che indossa il velo - si definiscono " Les ** hijabeuses**" - ha manifestato, mercoledi ... soprattutto nella banlieu di Parigi e di altre città della Francia.

In Francia le calciatrici potranno giocare con il velo AGI - Agenzia Giornalistica Italia In Francia le calciatrici potranno giocare con il velo "In numerosi Paesi delle donne lottano per praticare uno sport liberamente. In Francia il governo vorrebbe far passare il velo islamico per una libertà. Negli stadi come per le strade, lo vieterò!" ha ...

Spotify, Allianz&Co: dalla Liga alla Serie A, tutti gli stadi sponsorizzati in Europa Un nuovo sponsor sul petto dei calciatori, un nuovo nome per uno dei migliori stadi ... Le partnership tra società di calcio e grandi brand non sono una novità per la Francia, i cui principali club ...

Un collettivo diche rivendicano l'uso del velo islamico durante le partite ha deciso di ricorrere contro ...dal momento che il tema del velo islamico è molto sentito in: "si teme - ...Un gruppoche indossa il velo - si definiscono " Les ** hijabeuses**" - ha manifestato, mercoledi ... soprattutto nella banlieu di Parigi e di altre città della"In numerosi Paesi delle donne lottano per praticare uno sport liberamente. In Francia il governo vorrebbe far passare il velo islamico per una libertà. Negli stadi come per le strade, lo vieterò!" ha ...Un nuovo sponsor sul petto dei calciatori, un nuovo nome per uno dei migliori stadi ... Le partnership tra società di calcio e grandi brand non sono una novità per la Francia, i cui principali club ...