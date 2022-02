Il nuovo promo di Grey’s Anatomy 18×09 in crossover con Station 19 è un crescendo drammatico (Di venerdì 11 febbraio 2022) In nuovo promo di Grey’s Anatomy 18×09, la première invernale della stagione in crossover con la quinta stagione di Station 19, è un crescendo drammatico che lascia presagire un episodio ad alta tensione. Il promo di Grey’s Anatomy 18×09 misto a quello di Station 19 5×09 parte con l’arrivo di una nuova comandante alla stazione dei pompieri di Seattle, celebrata come una grande novità, ma soprattutto con la missione della squadra che tenta di salvare Owen dal burrone in cui è precipitato. Il finale di metà stagione, infatti, si era concluso con la drammatica ultima scena dell’ottavo episodio, quando Hunt piomba giù dall’autostrada all’interno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Indi, la première invernale della stagione incon la quinta stagione di19, è unche lascia presagire un episodio ad alta tensione. Ildimisto a quello di19 5×09 parte con l’arrivo di una nuova comandante alla stazione dei pompieri di Seattle, celebrata come una grande novità, ma soprattutto con la missione della squadra che tenta di salvare Owen dal burrone in cui è precipitato. Il finale di metà stagione, infatti, si era concluso con la drammatica ultima scena dell’ottavo episodio, quando Hunt piomba giù dall’autostrada all’interno ...

