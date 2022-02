Highlights e gol Juventus-Sassuolo 2-1: Coppa Italia 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Juventus-Sassuolo 2-1, match dei quarti di Coppa Italia 2021/2022. Decidono le reti di Dybala e Tressoldi (autogol su tiro di Vlahovic). Non basta ai neroverdi il cuore e l’iniziale pareggio di Traore per andare quantomeno ai supplementari. Allegri sfiderà la Fiorentina di Italiano: ritorno da ex per Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Glie le azioni salienti di2-1, match dei quarti di. Decidono le reti di Dybala e Tressoldi (autogol su tiro di Vlahovic). Non basta ai neroverdi il cuore e l’iniziale pareggio di Traore per andare quantomeno ai supplementari. Allegri sfiderà la Fiorentina dino: ritorno da ex per Vlahovic. SportFace.

Advertising

mr_sala : Rivisto adesso gli highlights, ma che gol ha fatto Boga? Ti si ama già Geremia. - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #JuventusSassuolo 2-1 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): fenomeno #Vlahovic, #Juve in semifinale grazie a una sua giocata https://t… - Pall_Gonfiato : #JuventusSassuolo 2-1 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): fenomeno #Vlahovic, #Juve in semifinale grazie a una sua giocata - sportli26181512 : Atalanta-Fiorentina: video, gol e highlights: Un gol di Milenkovic a pochi istanti dai tempi supplementari decide i… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #AtalantaFiorentina 2-3 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): pazzesco a #Bergamo, la Viola vince in 10 all'ultimo secondo! https://t.… -