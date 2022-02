Gazidis |  «Così va ricostruito il calcio Futuro Ibrahimovic? Lui sa una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad del Milan Ivan, ad del Milan, ha parlato alla CNN. NUOVE INFRASTRUTTURE – «Nuove infrastrutture sostenibili sono le fondamenta per costruire ildel. E In Italia questo è un passo che va fatto. Ilin Italia era ai vertici del mondo 20, 30 anni fa, ma non è riuscito a costruirsi delle fondamenta per il. Deve farlo se vuole avere un domani sostenibile, solido ed emozionante. Ilitaliano può riuscirci, il potenziale che può sbloccare è incredibile. Oggi, ilnon è più solamente un gioco per uomini. È uno sport accessibile a tutti, sempre più donne si stanno avvicinando alin tutto il mondo. È uno sport globale, quindi deve evolvere per essere più inclusivo. Il primo ...