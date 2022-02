Elisabetta Canalis conquista tutti ancora una volta: su Instagram è magnetica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Elisabetta Canalis non perde mai la capacità di conquistare tutti con la sua bellezza; potranno passare gli anni, potrà cambiare look, potrà essere truccata come struccata, ma lei rimane sempre bellissima e sensuale. Le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ne sono la dimostrazione lampante: sguardo dolce e magnetico, in forma e solare come sempre. Elisabetta Canalis: le foto a Los Angeles che conquistano Instagram è ormai il posto d’eccellenza per mostrarsi alle persone nel proprio quotidiano, e la showgirl Elisabetta Canalis aggiorna costantemente il suo profilo per tenere aggiornati i follower sulla sua vita, ma anche per pubblicare foto che la ritraggono sempre meravigliosa. Durante il ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022)non perde mai la capacità direcon la sua bellezza; potranno passare gli anni, potrà cambiare look, potrà essere truccata come struccata, ma lei rimane sempre bellissima e sensuale. Le ultime foto pubblicate sul suo profilone sono la dimostrazione lampante: sguardo dolce e magnetico, in forma e solare come sempre.: le foto a Los Angeles chenoè ormai il posto d’eccellenza per mostrarsi alle persone nel proprio quotidiano, e la showgirlaggiorna costantemente il suo profilo per tenere aggiornati i follower sulla sua vita, ma anche per pubblicare foto che la ritraggono sempre meravigliosa. Durante il ...

