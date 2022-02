Dramma in Rai | tragedia per il famoso conduttore | “Ho scoperto di avere un tumore maligno” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Pippo Baudo ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita, quando ilhadiunalla tiroide. Il cancro è sicuramente il male del secolo e non risparmia i personaggi famosi. Perché per quanto si sia ricchi o poveri, importanti o sconosciuti, bianchi o neri, uomini o donne, le malattie colpiscono tutti alla stessa maniera. Siamo tutti essere umani con un unico destino in comune: la morte. I volti noti sul piccolo schermo, quindi, si ritrovano spesso ad affrontare questa dura malattia, magari proprio mentre sono impegnati a lavorare per il divertimento degli altri. Davanti alle telecamere bisogna apparire sempre allegri e sorridenti, anche se il mondo ti cade addosso. Per questo molti Vip preferiscono non condividere il loro dolore, tenendolo nascosto, lontano dal lavoro. Ce ne ...