Draghi | ecco il patrimonio | case | terreni e garage

(Adnkronos) – Oltre mezzo milione di euro di imponibile, una serie di fabbricati tra Roma, Anzio e Stra, di cui tre garage, due ville e alcuni appartamenti, uno anche a Londra, di proprietà e in comproprietà, più diecimila azioni di una società semplice, 'Serena'. Nessuna auto e barca intestata. ecco il 'patrimonio' di Mario Draghi secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, quella del 2021, relativa al periodo di imposta 2020, pubblicata sul sito del governo nella sezione 'amministrazione trasparente'. Carte alla mano, l'ex governatore di Bankitalia non prende nessun compenso per la carica di presidente del Consiglio e ha denunciato al fisco, per l'esattezza, 525mila 514 euro, giusto 56 mila 151 euro in meno rispetto a quanto percepito l'anno precedente. Il reddito dell'ex presidente della Bce ammonta a poco più ...

