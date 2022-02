Di foibe ed esodo si parli sempre (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Sulle tragedie delle foibe e dell’esodo è doveroso che ci sia il Giorno del Ricordo ma è opportuno che se ne parli sempre, anche perché se è vero che oggi il fenomeno è ampiamente conosciuto, ugualmente i sondaggi confermano l’esistenza di una fetta non piccolissima della popolazione italiana che in qualche modo giustifica ciò che accadde o lo riduce a vendette e regolamenti di conti o addirittura lo nega”.È la riflessione portata dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti all’incontro organizzato oggi a Trieste dall’Unione degli Istriani per presentare la ripubblicazione in edizione arricchita del libro di Roberto Menia “10 febbraio dalle foibe all’esodo” e il concorso “Il pianeta degli scrittori”, appoggiato alla piattaforma Kepown, di cui il quotidiano Libero, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Sulle tragedie dellee dell’è doveroso che ci sia il Giorno del Ricordo ma è opportuno che se ne, anche perché se è vero che oggi il fenomeno è ampiamente conosciuto, ugualmente i sondaggi confermano l’esistenza di una fetta non piccolissima della popolazione italiana che in qualche modo giustifica ciò che accadde o lo riduce a vendette e regolamenti di conti o addirittura lo nega”.È la riflessione portata dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti all’incontro organizzato oggi a Trieste dall’Unione degli Istriani per presentare la ripubblicazione in edizione arricchita del libro di Roberto Menia “10 febbraio dalleall’” e il concorso “Il pianeta degli scrittori”, appoggiato alla piattaforma Kepown, di cui il quotidiano Libero, ...

