Covid, Gimbe: in Puglia contagi in calo e ricoveri in leggero aumento Lecce e Foggia le province con l'incidenza più elevata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Di Francesco Santoro: In Puglia diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 2.653) che i nuovi contagi (-10,9 per cento rispetto alla scorsa settimana). In leggera salita i ricoveri: in area medica le ospedalizzazioni passano dal 24,7 al 25,1 per cento, mentre la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive sale dal 12,3 al 13.3 per cento. Le province più colpite sono Lecce e Foggia: rispettivamente con 1.423 e 1.092 nuovi positivi ogni 100mila residenti superano Bari (1.036), Brindisi (995), Barletta- Andria-Trani (967) e Taranto, che registra l'incidenza più bassa in ambito regionale (939). È il quadro decisamente più confortante, almeno per ciò che riguarda la diffusione del coronavirus, che emerge dal report della Gimbe.

