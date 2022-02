Convocati Juve, le scelte di Allegri per il Sassuolo: due ritorni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Convocati Juve per il Sassuolo: due rientri importanti per Allegri. La lista completa dei giocatori a disposizione per la Coppa Italia La Juventus ha reso noti i giocatori che prenderanno parte alla gara di questa sera contro il Sassuolo, sfida valevaole per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito la lista completa. #JuveSassuoloI Convocati!????By @bitgetglobal #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/5VxCwtoGLu— JuventusFC (@Juventusfc) February 10, 2022 Tornano tra i Convocati Alex Sandro e Locatelli, mentre restano fuori Chiellini, Kean e Bernardeschi. Presenti anche gli Under 23 Akè e Soulè. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022)per il: due rientri importanti per. La lista completa dei giocatori a disposizione per la Coppa Italia Lantus ha reso noti i giocatori che prenderanno parte alla gara di questa sera contro il, sfida valevaole per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito la lista completa. #!????By @bitgetglobal #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/5VxCwtoGLu—ntusFC (@ntusfc) February 10, 2022 Tornano tra iAlex Sandro e Locatelli, mentre restano fuori Chiellini, Kean e Bernardeschi. Presenti anche gli Under 23 Akè e Soulè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

