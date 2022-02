Comparto olivicolo 2021 | confronto tra le regioni produttive del nord est e la Slovenia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio, alle ore 16, incontro tecnico rivolto agli operatori deldelItalia e dellaPer ililè stata un’annata caratterizzata da un’alternanza di produzione che ha interessato tutte ledelItalia e la. In Trentino i quasi 1500 olivicoltori dell’Alto Garda hanno prodotto, su una superficie di circa 500 ettari, 169,7 tonnellate di olive, rispetto alle 3.962,3 tonnellate del 2020, con una resa in olio del 13,43% per un totale di 22,8 tonnellate. I fattori che hanno comportato questa notevole riduzione di prodotto sono allo studio della Fondazione Edmund Mach che sta mettendo a punto un piano di studio per poter attuare strategie ...

Per il comparto olivicolo il 2021 è stata un'annata caratterizzata da un'alternanza di produzione che ha interessato tutte le regioni del nord Italia e la Slovenia. In Trentino i quasi 1500 olivicoltori dell'Alto Garda hanno prodotto, su una superficie di circa 500 ettari, 169,7 tonnellate di olive. Finora il Pegno rotativo era stato riservato alle aziende del comparto vitivinicolo, ma con l'apertura al settore olivicolo Confagricoltura ha sottolineato l'importanza di questa misura. "Il settore olivicolo costituisce una delle eccellenze della produzione ligure e nazionale, motivo per cui dobbiamo muoverci al più presto per risollevare le sorti di questo comparto e non permettere che si perda questa tradizione."