Carnevali sul mercato: «Il Sassuolo non ha obbligo di vendere» (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato sulla questione calciomercato e le cessioni di Scamacca, Raspadori e Frattesi Carnevali ha parlato ai microfoni di Mediaset del suo Sassuolo e del calciomercato del futuro, ecco le sue parole: mercato – «Abbiamo giocatori giovani, forti, che hanno richieste e le hanno avute anche in inverno. Hanno avuto richieste è vero, ma abbiamo una proprietà forte e sana e non abbiamo l'obbligo di vendere. Dobbiamo far vedere la forza di questa società e di questa squadra, mettendo in mostra ogni anno giocatori di grande capacità e grandi prospettive» L'articolo proviene da Calcio News 24.

