Camera, salta l'equiparazione dell'agricoltura biodinamica a quella biologica (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'agricoltura biodinamica esce dalla proposta di legge sulla tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Un disegno di legge sull'agricoltura biologica, proposto da Italia Viva e approvato in Senato a maggio, includeva infatti un comma che equiparava il metodo di agricoltura biodinamica a quello di agricoltura biologica. Ora, dopo un lungo iter parlamentare, la Camera ha votato all'unanimità per eliminare l'equiparazione, con 421 voti a favore e nessun contrario.La comunità scientifica, tra cui il Nobel Giorgio Parisi e la senatrice a vita Elena Cattaneo, aveva espresso diverse perplessità, chiedendo per mesi di eliminare dal testo ogni riferimento all'agricoltura biodinamica, considerata ...

Frances25551623 : RT @piccologabri: @marxian991 dipende, dal 15 febbraio x entrare senato e camera occorre supergp x me salta numero legale x conversione - 7urz : RT @bad_scientists: E ORA PALLA AL SENATO. La legge sul biologico, cui la biodinamica non è più equiparata, torna in Senato. Ora bisogna… - ForniAngelo1 : RT @janavel7: Evviva. 'Salta alla Camera l'agricoltura biodinamica: lo stop di Mattarella dopo il no degli scienziati'. - aristogitone1 : RT @bad_scientists: E ORA PALLA AL SENATO. La legge sul biologico, cui la biodinamica non è più equiparata, torna in Senato. Ora bisogna… - HorecaNewsit : Legge sul biologico: Ok della Camera ma salta la tutela dell'agricoltura biodinamica -