AVANTI UN ALTRO TORNA IN PRIMA SERATA IN PRIMAVERA | LE LODI DEL DIRETTORE DI CANALE 5

Il DIRETTORE di CANALE 5 Giancarlo Scheri loda con una nota stampa gli ascolti eccellenti di AVANTI un ALTRO, leader del preserale nel target commerciale, e annuncia il ritorno degli speciali serali per la PRIMAvera dell'ammiraglia Mediaset. "Lo storico e amatissimo game-show continua a macinare brillanti risultati: ieri, mercoledì 9 febbraio, ha registrato 4.174.000 spettatori con il 21.16% di share, e ha ancora una volta confermato la leadership della propria fascia sul pubblico attivo con il 24.8% di share". "Bonolis, talento puro e meraviglioso professionista, mette in scena ogni giorno, insieme al grande Luca Laurenti, un programma unico nel panorama della televisione italiana, perfetto per la programmazione di CANALE 5", così il comunicato del DIRETTORE ...

