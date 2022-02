ATP Rotterdam 2022, Musetti-Lehecka: programma, tv, orario, streaming (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lorenzo Musetti si sta ritrovando al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista carrarese ha ottenuto per la seconda volta in rapida successione un quarto di finale in questo 2022, mostrando parecchi sprazzi del suo tennis migliore; dopo aver affrontato e sconfitto Hubert Hurkacz, domani affronterà il qualificato Jiri Lehecka. Il ventenne ceco sta muovendo i suoi primi passi nel circuito maggiore e probabilmente ricorderà Rotterdam per sempre: lunedì ha ottenuto infatti la prima vittoria ATP contro un nome illustre come il canadese Denis Shapovalov e si è ripetuto nel turno successivo contro l’olandese Botic Van de Zandschulp; battendo Lorenzo e raggiungendo la semifinale entrerebbe di prepotenza fra i primi 100 giocatori al mondo. Il match di Lorenzo Musetti con il ceco Jiri ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lorenzosi sta ritrovando al torneo ATP 500 di. Il tennista carrarese ha ottenuto per la seconda volta in rapida successione un quarto di finale in questo, mostrando parecchi sprazzi del suo tennis migliore; dopo aver affrontato e sconfitto Hubert Hurkacz, domani affronterà il qualificato Jiri. Il ventenne ceco sta muovendo i suoi primi passi nel circuito maggiore e probabilmente ricorderàper sempre: lunedì ha ottenuto infatti la prima vittoria ATP contro un nome illustre come il canadese Denis Shapovalov e si è ripetuto nel turno successivo contro l’olandese Botic Van de Zandschulp; battendo Lorenzo e raggiungendo la semifinale entrerebbe di prepotenza fra i primi 100 giocatori al mondo. Il match di Lorenzocon il ceco Jiri ...

Advertising

WeAreTennisITA : IL COLPO DI MUSETTI ?? Nel torneo di Rotterdam, Lorenzo batte Hubert Hurkacz per 6-3 5-7 6-3 e raggiunge i quarti di… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - Gazzetta_it : Fognini raggiunge Sonego ai quarti di Buenos Aires. Per Musetti occasione a Rotterdam - sportface2016 : #AtpRotterdam, avanza ai quarti #AugerAliassime: battuto in due set #Murray - livetennisit : ATP 500 Rotterdam: Il programma dei Quarti di Finale. Lorenzo Musetti sfiderà alle ore 13 il qualificato Lehecka -