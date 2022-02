Atalanta, la rabbia di Marino: «Errore gravissimo, capita troppo spesso» (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le parole del dg dell’Atalanta Umberto Marino, dg dell’Atalanta, parla così dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina. Le sue parole: «Parlo io e non Gasperini così non lo squalificano. Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina. Ci sono partite nelle quali hai la sensazione che il campo sia in salita e gli episodi non ti danno ragione. La Fiorentina ha sempre avuto rigori contro di noi, probabilmente c’erano ma non ho capito la dinamica del terzo gol. Demiral mi ha detto che non c’era fallo. Chiedo a Bergonzi la lettura del fuorigioco perché se De Roon rimette in gioco non ho capito niente in 52 anni di calcio. Gli errori succedono, purtroppo un po’ troppo spesso, anche in campionato. Non vedere un fuorigioco del genere per me è un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le parole del dg dell’Umberto, dg dell’, parla così dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina. Le sue parole: «Parlo io e non Gasperini così non lo squalificano. Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina. Ci sono partite nelle quali hai la sensazione che il campo sia in salita e gli episodi non ti danno ragione. La Fiorentina ha sempre avuto rigori contro di noi, probabilmente c’erano ma non ho capito la dinamica del terzo gol. Demiral mi ha detto che non c’era fallo. Chiedo a Bergonzi la lettura del fuorigioco perché se De Roon rimette in gioco non ho capito niente in 52 anni di calcio. Gli errori succedono, purun po’, anche in campionato. Non vedere un fuorigioco del genere per me è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rabbia Napoli - Inter, Koulibaly titolare,Anguissa, Lobotka e Demme: in tre per una maglia Dopo aver sbandato contro l'Atalanta, il Napoli orfano di Kalidou non ha mai subito più di un gol ... I nerazzurri pagano la rabbia post derby con le plateali contestazioni all'arbitro Guida a fine ...

Il fattore Vlahovic sul campionato Le difficoltà dell'Atalanta (6 punti nelle ultime 6 partite giocate e la miseria di 13 punti in 11 ... Giorni che determineranno il peso della stagione e anche per questo si capisce la rabbia con cui la ...

Atalanta, una brutta sconfitta metafora della vita: sliding doors decisive Corriere Bergamo - Corriere della Sera Atalanta, la rabbia di Marino: «Errore gravissimo, capita troppo spesso» Umberto Marino, dg dell’Atalanta, parla così dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina. Le sue parole: «Parlo io e non Gasperini così non lo squalificano. Prendo atto di quello che è ...

Roma, Mourinho alla squadra: “Vi cagate sotto con le grandi. Chi non ha le palle vada in C!” Prova deludente per Abraham e compagni che, a fine partita, hanno dovuto fare i conti con la rabbia di Mourinho ... orario e dove vederla Venticinquesima giornata Serie A, Atalanta-Juventus: probabili ...

