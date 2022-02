Volley | Cev Cup | Monza batte Las Palmas e accede alle semifinali

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Verostacca il biglietto per ledella Cev Cup. Dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in trasferta, la squadra lombarda si è ripetuta in casando 3-1 (25-17 25-12 24-26 25-19) gli spagnoli di Guaguas Las. In semifinale (andata 24 febbraio, ritorno 2 marzo),aspetta la vincente del derby tra Zenit Kazan e Kuzbass Keremovo (3-0 all’andata, domani il ritorno). SportFace.

