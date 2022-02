VIDEO – Snowboard, Pechino 2022: Ayumu Hirano incanta nell’halfpipe, bene anche Shaun White (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si sono concluse nella prima mattinata italiana le qualificazioni della gara di Snowboard, specialità halfpipe alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, in cui il giapponese Ayumu Hirano è riuscito ad incantare il pubblico al termine di una seconda run da favola. Il nipponico di appena 23 anni ha realizzato i trick in frontside, mostrando una pulizia perfetta in tutte le evoluzioni e chiudendo con il punteggio di 93.25, per una run di livello assoluto, antipasto di una finale in cui dopo due argenti cercherà di conquistare la prima medaglia d’oro a cinque cerchi. LA RUN DI Hirano In finale anche il leggendario statunitense Shaun White, alla quinta esperienza olimpica, che dopo una fase di difficoltà è riuscito a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si sono concluse nella prima mattinata italiana le qualificazioni della gara di, specialità halfpipe alle Olimpiadi invernali di, in cui il giapponeseè riuscito adre il pubblico al termine di una seconda run da favola. Il nipponico di appena 23 anni ha realizzato i trick in frontside, mostrando una pulizia perfetta in tutte le evoluzioni e chiudendo con il punteggio di 93.25, per una run di livello assoluto, antipasto di una finale in cui dopo due argenti cercherà di conquistare la prima medaglia d’oro a cinque cerchi. LA RUN DIIn finaleil leggendario statunitense, alla quinta esperienza olimpica, che dopo una fase di difficoltà è riuscito a ...

