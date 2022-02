VIDEO Finale incredibile nella combinata nordica a Pechino 2022! Vinzenz Geiger vince con una rimonta clamorosa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Vinzenz Geiger è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della giornata odierna ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La sua azione decisiva nella salita conclusiva della prova a inseguimento di sci di fondo, valida per la Gundersen individuale di combinata nordica con salto da trampolino piccolo, è stata a dir poco impressionante. Il tedesco, partito 11° con 1’26” di ritardo dal leader Ryota Yamamoto dopo un segmento di salto al di sotto delle aspettative, è riuscito a raccogliere un avversario dopo l’altro per la pista grazie ad una seconda parte di gara mostruosa sugli sci stretti, completando l’inseguimento sul gruppo di testa solo nelle ultime centinaia di metri e bruciando in volata il norvegese Joergen Graabak per vincere la medaglia d’oro. Di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della giornata odierna ai Giochi Olimpici Invernali di2022. La sua azione decisivasalita conclusiva della prova a inseguimento di sci di fondo, valida per la Gundersen individuale dicon salto da trampolino piccolo, è stata a dir poco impressionante. Il tedesco, partito 11° con 1’26” di ritardo dal leader Ryota Yamamoto dopo un segmento di salto al di sotto delle aspettative, è riuscito a raccogliere un avversario dopo l’altro per la pista grazie ad una seconda parte di gara mostruosa sugli sci stretti, completando l’inseguimento sul gruppo di testa solo nelle ultime centinaia di metri e bruciando in volata il norvegese Joergen Graabak perre la medaglia d’oro. Di ...

