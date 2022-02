Venezia | Aramu | “Ripartiamo dalle nostre certezze | che emozione tornare a Torino”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mattia, calciatore del, è intervenuto in conferenza stampa, toccando vari temi tra cui il finale di stagione in cui i lagunari si giocheranno la salvezza: “Il nostro campionato inizierà contro il. Abbiamo archiviato le ultime gare in cui non abbiamo ottenuto i risultati sperati e siamo pronti a ripartire, tra cui il gruppo. Uno dei problemi è sicuramente la poca incisività in attacco, ma anche l’anno scorso abbiamo attraversato momenti difficili e ne siamo venuti a capo con il duro lavoro. La nostra salvezza passerà da questo“. Il fantasista ha poi parlato delle sue condizioni fisiche: “Ho avuto il Covid poche settimane fa ed è stata una brutta batosta. Tuttavia sto migliorando e sto entrando in condizione“. “a ...

Commenta per primo Mattia, numero 10 del, è intervenuto in conferenza stampa: questi i passaggi salienti. 'Il momento è difficile perché i risultati che volevamo non stanno arrivando e la cosa psicologicamente ......del match(4 - 3 - 3): Lezzerini 6; Ebuehi 4.5, Caldara 5.5, Ceccaroni 6, Haps 5.5; Cuisance 5.5 (dal 33 st Nsame 6), Ampadu 6.5 (dal 33 st Fiordilino 5.5), Crnigoj 6 (dal 25 st6); ...Mattia Aramu, calciatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa, toccando vari temi tra cui il finale di stagione in cui i lagunari si giocheranno la salvezza: “Il nostro campionato inizierà ...Mattia Aramu ha parlato oggi in conferenza stampa e ha offerto un aggiornamento sulle sue condizioni in previsione di Torino-Venezia: “Il Covid per noi è stato un brutto colpo, io mi sono ammalato e ...