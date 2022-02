Sulmona, 27enne va al pronto soccorso e denuncia: “Violentata per sette ore da un uomo che conosco molto bene” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una ragazza di 27 anni è andata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona, in provincia de L’Aquila, e ha denunciato di essere stata Violentata per sette ore da un uomo: “È stato un uomo che conosco molto bene che è venuto a trovarmi a casa e approfittando che in quel momento ero sola, mi ha violentato per tante ore senza che io potessi far nulla per difendermi”. Queste, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, le sue parole. Dall’ospedale, dove la ragazza è stata visitata, è partita la chiamata ai carabinieri. Sulla vicenda è scattato il codice rosso e la procura ha aperto un fascicolo. Stando invece a quanto riportato da Il Messaggero, la ragazza ha riferito ai medici di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una ragazza di 27 anni è andata aldell’ospedale Santissima Annunziata di, in provincia de L’Aquila, e hato di essere stataperore da un: “È stato uncheche è venuto a trovarmi a casa e approfittando che in quel momento ero sola, mi ha violentato per tante ore senza che io potessi far nulla per difendermi”. Queste, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, le sue parole. Dall’ospedale, dove la ragazza è stata visitata, è partita la chiamata ai carabinieri. Sulla vicenda è scattato il codice rosso e la procura ha aperto un fascicolo. Stando invece a quanto riportato da Il Messaggero, la ragazza ha riferito ai medici di ...

