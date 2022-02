Stop mascherine all’aperto: cosa dicono Garattini, Ciccozzi, Ricciardi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – mascherine all’aperto via dal prossimo 11 febbraio, salvo alcune circostanze come eventuali assembramenti. Niente più dispositivo anti covid, quindi, che comunque dovrà essere sempre tenuto in tasca e usato all’occorrenza. Per toglierle al chiuso bisognerà invece attendere il 31 marzo. Ma cosa ne pensano gli esperti? “Se si diffonde ottimismo, le persone si comportano da ottimiste. E’ un errore, quindi, dire ‘togliamo la mascherina all’aperto’ con un numero di contagi ancora elevato. Teniamola invece, perché così acceleriamo la caduta del numero delle infezioni” Covid. A dirlo all’Adnkronos Salute è Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. “Se continuiamo invece a fare manifestazioni, per esempio con migliaia di persone allo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –via dal prossimo 11 febbraio, salvo alcune circostanze come eventuali assembramenti. Niente più dispositivo anti covid, quindi, che comunque dovrà essere sempre tenuto in tasca e usato all’occorrenza. Per toglierle al chiuso bisognerà invece attendere il 31 marzo. Mane pensano gli esperti? “Se si diffonde ottimismo, le persone si comportano da ottimiste. E’ un errore, quindi, dire ‘togliamo la mascherina’ con un numero di contagi ancora elevato. Teniamola invece, perché così acceleriamo la caduta del numero delle infezioni” Covid. A dirlo all’Adnkronos Salute è Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. “Se continuiamo invece a fare manifestazioni, per esempio con migliaia di persone allo ...

Advertising

GiovaQuez : Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente prev… - Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - rtl1025 : ?? Stop alle #mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di #assembramento. Restano… - lifestyleblogit : Stop mascherine all'aperto: cosa dicono Garattini, Ciccozzi, Ricciardi - - Diritto24 : Stop alle mascherine all'aperto: scuola in presenza e durata illimitata del Green pass per i trivaccinati -