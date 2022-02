Scuola | Costarelli presidi Lazio | ' primarie senza fondi per acquisto ffp2 | Dl solo per secondarie' **

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Mancano iper comprare le mascherine alle. Quelli stanziati lo scorso 27 gennaio erano destinati all'diper lesuperiori di primo e secondo grado. Così è scritto nel decreto. Il rischio di acquistarle per le, anticipando le somme come prevede la legge, è quindi di non essere poi rimborsati". Lo spiega all'Adnkronos la presidente deiper il, Cristinaricorda: "Il 27 gennaio il Governo ha messo un decreto che stanziavaper gli alunni in auto-sorveglianza della secondaria; il 4 febbraio si sono aggiunte le, dove l'uso delleè obbligatorio ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'emergono procedure non chiare da nuove norme' - - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'boom voto studenti a consulte è risultato importantissimo' -… - LALAZIOMIA : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'abbiamo trascorso weekend modificando quarantene' - Il Dubbio - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'abbiamo trascorso weekend modificando quarantene' - - ParliamoDiNews : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), `abbiamo trascorso weekend modificando quarantene` – Libero Quotidiano #scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Costarelli

Tra queste, ad esempio come avviene il conteggio che porta a quei 5 studenti positivi nella... Ne parla con l'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale dei presidi Cristina...Tra queste, ad esempio come avviene il conteggio che porta a quei 5 studenti positivi nella... Ne parla con l'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale dei presidi Cristina...Questa norma, oltretutto, carica anche gli alunni non vaccinati della scuola primaria di un peso che non è una loro responsabilità, ma una scelta (lecita peraltro) delle loro famiglie”. Questa norma c ...Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Seconda giornata con le nuove norme in vigore da ieri per la gestione dei contagi e delle quarantene nelle scuole. “Stanno emergendo questioni procedurali da capire e su cui ...