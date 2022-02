Sci di fondo, startlist 10 km donne Olimpiadi: orari 10 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il rilascio della lista di partenza della 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli femminile, di scena domani alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, è stato effettuato. 98 le fondiste al via per questa che, nei fatti, è la quinta medaglia che verrà assegnata nello sci di fondo. Therese Johaug è e resta la naturale favorita della gara, pur con diverse avversarie che si trovano dalle sue parti, come la russa Natalia Nepryaeva, il gruppo svedese (Frida Karlsson in testa) e quello finlandese (cioè, in massima parte, Krista Parmakoski). Per quanto riguarda l’Italia, ci saranno quattro rappresentanti al via, Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz e Cristina Pittin, tutte lontane dalle speranze di medaglia, ma vicine alla chance di poter gareggiare per un piazzamento dignitoso. Va ricordato che le partenze sottoelencate avvengono a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il rilascio della lista di partenza della 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli femminile, di scena domani alleInvernali di Pechino 2022, è stato effettuato. 98 le fondiste al via per questa che, nei fatti, è la quinta medaglia che verrà assegnata nello sci di. Therese Johaug è e resta la naturale favorita della gara, pur con diverse avversarie che si trovano dalle sue parti, come la russa Natalia Nepryaeva, il gruppo svedese (Frida Karlsson in testa) e quello finlandese (cioè, in massima parte, Krista Parmakoski). Per quanto riguarda l’Italia, ci saranno quattro rappresentanti al via, Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz e Cristina Pittin, tutte lontane dalle speranze di medaglia, ma vicine alla chance di poter gareggiare per un piazzamento dignitoso. Va ricordato che le partenze sottoelencate avvengono a ...

Advertising

Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - poliziadistato : Oro??e argento?? per le #Fiammeoro a #Pechino2022 nel #Curling e sci di fondo Il #capodellaPolizia Lamberto Giannin… - Eurosport_IT : 'SIAMO SFINITI ANCHE NOI' ?????? L'impresa di Federico Pellegrino nella sprint della tecnica libera di sci di fondo h… - DuccioTessadri : È una medaglia importante. In Italia lo sci di fondo è ancora sport di nicchia, concentrato in alcune valli alpine… - FondoItalia : Sci di Fondo - Frida Karlsson racconta: 'Dopo lo skiathlon sono svenuta' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Olimpiadi invernali: risultati 9 febbraio. Moioli eliminata in semifinale. Brignone out Sci freestyle big air maschile L'azzurro Leonardo Donaggio ottiene un bel quinto posto nel ... A mezzogiorno la prova nella 10 km di fondo.

Olimpiadi, sci di fondo: Federico Pellegrino è ancora d'argento. E il bis è da record Dalle nevi (vere) della Corea a quelle (artificiali) della Cina, il risultato non cambia. Federico Pellegrino è ancora d'argento , il trentunenne valdostano regna. Buona la prima. D'altronde il fondo è sempre stata la sua specialità. Quattro anni fa a Pyeongchang conquistò il secondo gradino del podio in mezzo a due fenomeni come il norvegese Johannes Klaebo (il più forte del mondo) e il ...

Sci di fondo, startlist 10 km donne Olimpiadi: orari 10 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane 98 le fondiste al via per questa che, nei fatti, è la quinta medaglia che verrà assegnata nello sci di fondo. Therese Johaug è e resta la naturale favorita della gara, pur con diverse avversarie che ...

Sci alpino, Federica Brignone: uno slalom in vista della combinata. Le speranze dell'azzurra Ne verrà fuori una battaglia spettacolare soprattutto durante il settore di discesa che fornirà chiare indicazioni sul potenziale di Federica Brignone. Numerose le incognite siccome non si è mai dispu ...

freestyle big air maschile L'azzurro Leonardo Donaggio ottiene un bel quinto posto nel ... A mezzogiorno la prova nella 10 km diDalle nevi (vere) della Corea a quelle (artificiali) della Cina, il risultato non cambia. Federico Pellegrino è ancora d'argento , il trentunenne valdostano regna. Buona la prima. D'altronde ilè sempre stata la sua specialità. Quattro anni fa a Pyeongchang conquistò il secondo gradino del podio in mezzo a due fenomeni come il norvegese Johannes Klaebo (il più forte del mondo) e il ...98 le fondiste al via per questa che, nei fatti, è la quinta medaglia che verrà assegnata nello sci di fondo. Therese Johaug è e resta la naturale favorita della gara, pur con diverse avversarie che ...Ne verrà fuori una battaglia spettacolare soprattutto durante il settore di discesa che fornirà chiare indicazioni sul potenziale di Federica Brignone. Numerose le incognite siccome non si è mai dispu ...