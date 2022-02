Salvini “Meloni pronta a governare? Decidono i cittadini”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con laci sentiremo, non ho tempo nè voglia di litigare con nessuno, io cerco di unire superando le divisioni che non servono a nessuno. Le sue parole? le lascio giudicare ai, ognuno ha le sue ambizioni poi sono ia decidere, in questo momento siamo al governo e abbiamo l’obbligo di lavorare”. Così il segretario della Lega, Matteo, a The Breakfast Club su Radio Capital, commentando le parole di Giorgiache si dice. “La mia emergenza è approvare il decreto sulle bollette di luce e gas, entro pochi giorni occorre approvare un decreto urgente. Poi la mia proposta di un centrodestra che guardaal futuro, io l’ho chiamato partito repubblicano sul modello americano, rimane valida. Ma l’emergenza ...

Se la figlia di Giorgia Meloni non sarà vaccinata, già non lo è neanche la figlia di Matteo Salvini, Mirta, che ha 9 anni. Il senatore e leader della Lega, interpellato in materia a "The Breakfast Club" di Radio Capital, ha risposto così: "Con la Meloni ci sentiremo, non ho tempo nè voglia di litigare con nessuno, io cerco di unire superando le divisioni che non servono a nessuno. Le sue parole? le lascio giudicare ai cittadini, ognuno ha le sue ambizioni poi sono i cittadini a decidere, in questo momento siamo al governo e abbiamo l'obbligo di lavorare". Ieri anche Giorgia Meloni aveva affermato: "Non vaccino mia figlia".