Report, Ranucci: “Mai detto a Faraone ‘ti scateno contro telecamere’, querelare chi ha diffuso sms” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non ho mai detto né scritto ‘ti scateno contro le telecamere’. E poi a Report non c’è nessuna centrale di dossieraggio, anzi, noi i dossier anonimi li cestiniamo e fino a prova contraria l’unico che è stato oggetto di dossier falsi certificati dalla storia è il sottoscritto. E’, quindi, risibile che l’onorevole Faraone si lamenti di messaggi privati mandati nel pieno, lo ammetto, del mio Furore perché era stata lesa la mia dignità ed era stato provocato dolore inutile alla mia famiglia, ai miei cari e alla mia squadra di lavoro. Ed è di questo che io mi sono lamentato perché è tutto falso sia il dossier che il contenuto della lettera anonima”. Così il vicedirettore di Rai3 e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, conversando con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non ho mainé scritto ‘tile. E poi anon c’è nessuna centrale di dossieraggio, anzi, noi i dossier anonimi li cestiniamo e fino a prova contraria l’unico che è stato oggetto di dossier falsi certificati dalla storia è il sottoscritto. E’, quindi, risibile che l’onorevolesi lamenti di messaggi privati mandati nel pieno, lo ammetto, del mio Furore perché era stata lesa la mia dignità ed era stato provocato dolore inutile alla mia famiglia, ai miei cari e alla mia squadra di lavoro. Ed è di questo che io mi sono lamentato perché è tutto falso sia il dossier che il contenuto della lettera anonima”. Così il vicedirettore di Rai3 e conduttore diSigfrido, conversando con ...

